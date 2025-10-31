Maju Mantilla revela cómo vivió los últimos días junto a su madre

Con un profundo dolor, Maju Mantilla compartió con sus seguidores la triste noticia del fallecimiento de su madre, ocurrido el lunes por la noche. La modelo reveló que su madre partió tras una larga batalla contra el cáncer.

La ex Miss Mundo 2004 resaltó que su madre le enseñó el verdadero significado de la fe, la fortaleza y el amor incondicional. “Con profunda tristeza nuestra mamita partió este lunes cerca de las 7 p.m. mientras mi hermana, mi tía (hermana mayor de mi mami) y yo la acompañábamos. Ha sido muy doloroso, no hay nada que pueda explicar lo que sentimos”, escribió Maju Mantilla en su cuenta de Instagram, donde miles de seguidores le expresaron su apoyo y condolencias.

“El 2020 fue diagnosticada con cáncer y venía recibiendo tratamientos para detener el avance de la enfermedad. Cada día, cada mes, era una prueba de esas que te parten el corazón en pedacitos y necesitas tiempo para asimilarlo, era como mirar al cielo y preguntarnos, ¿Por qué? Buscando esas señales, esas respuestas que nunca te convencen”, acotó.

La presentadora recordó a su madre como una mujer de valentía ejemplar y fe inquebrantable, capaz de sobreponerse al dolor con serenidad y esperanza.

“Ha sufrido mucho y no, para nadie es justo. Pese a todo, su valentía salió a relucir de forma ejemplar, su fe inquebrantable y esa perseverancia que muchos quisieran cultivar, sus ganas de vivir han ido por encima de todo, su fe fue la más grande y la más firme y su amor por Dios traspasó cualquier dolor”, detalló.

El velorio se realizó el martes 28 de octubre, día central del Señor de los Milagros, una fecha de gran devoción para su familia. “Rezábamos el Rosario como a ella le gustaba y cantábamos como fue su voluntad”, añadió Maju, quien acompañó el mensaje con tiernas fotografías familiares.

Finalmente, la conductora despidió a su madre con palabras conmovedoras: “Mamá, solo te mereces flores, alegría, oraciones y los más bellos recuerdos en casa. Tu ausencia pesa en el alma, pero tu nombre está escrito en nuestro corazón”.