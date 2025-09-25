Marcelo Tinelli confirma que terminó su relación con Milett Figueroa

Se acabó el amor. El presentador de televisión argentino, Marcelo Tinelli, confirmó que ya no mantiene una relación sentimental con la modelo peruana, Millet Figueroa, tras dos años de enamorados, pues así lo confirmó el propio Tinelli en el primer capítulo de podcast en Youtube.

“Nos hemos separado con Millet. Así que quiero mandarle un beso”, dijo Tinelli en su programa ‘Estamos de paso’. Asimismo, el argentino agregó: “Sé que está muy bien pero bueno, hemos llegado al final de una relación hermosa que la verdad duró dos años. Lo quería decir acá que este es mi programa”.

Si bien Tinelli ya informó sobre su separación con Milett Figueroa, la modelo aún no se ha pronunciado al respecto, incluso ambos personajes aún mantienen sus fotos y videos juntos desde el momento que iniciaron su relación en 2023.

“El amor que le tengo no es que va a cambiar, se va a modificar, se va a poner en otro lugar y creo que ella piensa lo mismo de mí también. Hemos llegado a un final de ciclo que fue muy lindo”, agregó Tinelli.

