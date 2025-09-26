Marcelo Tinelli revela los motivos de su ruptura con Milett Figueroa

La separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa generó todo tipo de especulaciones en Perú y Argentina. Para frenar los rumores, el conductor argentino explicó las razones de la ruptura con la modelo peruana.

Marcelo Tinelli fue consultado a la salida de su pódcast ‘Estamos de paso’. En diálogo con el programa ‘Los Profesionales de siempre’, dio detalles sobre el final de su relación con Milett Figueroa.

El presentador aclaró que no hubo un solo motivo, sino varias diferencias que hicieron insostenible el vínculo. “Son varios motivos, no hay uno especial ni que se haya ido el amor. Hay cosas que se terminan y, me parece, tiene que ver con diferentes miradas sobre diversas cosas de la vida, un montón de características, cosas que son puntuales y que uno las puede determinar. Me parece que hasta ahí llegamos”, expresó.

Al ser consultado sobre sus sentimientos hacia Milett Figueroa, dejó una respuesta abierta: “Qué sé yo, creo que por ahí sigue estando, pero de otra manera”.

