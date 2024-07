Maritere se horroriza al ver comer a ‘Osito’: «Retírate» | VIDEO

En la reciente emisión de «Quinua y Emoliente», el programa digital de Latina Noticias Digital conducido por Alicia Retto y Adolfo Bolívar, Maritere Braschi fue la invitada especial y llegó para dar unas clases a todos sobre cómo se come de forma correcta el pollo a la brasa.

En medio de su participación, la conductora de Reporte Semanal invitó a Martín González, integrante del equipo conocido como ‘Osito’, para que degustara de los tequeño. En un primer momento, ‘Osito’ pasó la prueba y comió el alimento siguiendo la etiqueta.

Sin embargo, en otro momento, Maritere no ocultó su asombro tras ver que ‘Osito’ dejó un plato con los desechos en la mesa y, al verlo, le dijo: «Esto es inaceptable».