Muere Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años

Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre de la cantante Selena Quintanilla, falleció a los 86 años. La noticia fue confirmada por su hijo A.B. Quintanilla III en un emotivo mensaje publicado en redes, donde expresó el profundo dolor de la familia por su partida.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales del fallecimiento. Abraham Quintanilla nació en Texas y fue músico, productor y empresario estadounidense.

Es ampliamente reconocido por haber sido el principal impulsor de la carrera artística de su hija Selena, a quien acompañó desde sus primeras presentaciones hasta convertirla en una estrella internacional de la música tejana en la década de los 90.

Tras el asesinato de Selena en 1995, Abraham Quintanilla se convirtió en el principal guardián de su legado musical y cultural, promoviendo su memoria a través de proyectos, homenajes y producciones que mantuvieron viva la influencia de la artista en nuevas generaciones.