Muere Diane Keaton, ícono del cine y ganadora del Oscar por Annie Hall

La actriz Diane Keaton falleció a los 79 años, según confirmó su familia a la revista People. Nacida en Los Ángeles en 1946, Keaton fue una de las intérpretes más influyentes de Hollywood, reconocida por su talento, carisma y autenticidad tanto dentro como fuera de la pantalla.

Ganó el Premio Oscar a Mejor Actriz por su inolvidable papel en Annie Hall (1977), dirigida por Woody Allen, con quien formó una de las duplas más recordadas del cine.

Además, participó en cintas emblemáticas como El padrino, donde interpretó a Kay Adams, Rojos, Manhattan, Cuando menos te lo esperas…, El club de las primeras esposas y El padre de la novia.

Más allá de su carrera cinematográfica, Diane Keaton dejó una huella profunda por su estilo único y su forma de desafiar los cánones de la industria. Su legado artístico y su autenticidad la consolidaron como una leyenda del cine y un referente de independencia, talento y originalidad en Hollywood.

