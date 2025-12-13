Muere Peter Greene, actor de “La Máscara”, a los 60 años

El actor estadounidense Peter Greene, recordado por sus papeles en Pulp Fiction y La Máscara, falleció a los 60 años. Su cuerpo fue hallado el viernes 12 de diciembre en su apartamento del Lower East Side, en Nueva York, donde fue declarado muerto por las autoridades.

La noticia fue confirmada por su representante, Gregg Edwards, al New York Post. La Policía informó que no existen indicios de un hecho ilícito y que las investigaciones sobre la causa de la muerte continúan en curso.

De acuerdo con el New York Daily News, vecinos del reconocido actor de Hollywood alertaron a las autoridades luego de que la música permaneciera encendida por más de 24 horas.

Edwards señaló que había conversado con Greene a inicios de la semana y que el actor tenía previsto iniciar en enero el rodaje de un thriller independiente junto a Mickey Rourke. Greene fue una figura destacada del cine de los años noventa.

