Natalia Salas se despidió de ‘Eres Mi bien’ tras el regreso del cáncer a su cuerpo

La actriz Natalia Salas conmovió a todos sus seguidores luego de anunciar que el cáncer regresó a su cuerpo, pues luego de una serie de exámenes, Salas indicó que tenía que estar en reposo hasta que su salud mejore. Ante ello, la talentosa cantante tomó una dura decisión.

Y es que Natalia Salas ya no interpretará a ‘Meche’ en la novela ‘Eres mi Bien’ de Latina, pues así lo anunció en su cuenta oficial de Instagram donde dedicó unas sentidas palabras. “Gracias Mechita. Me regalaste volver a la ficción después de 9 años. Me regalaste compañeros increíbles que me llevaré para siempre en el corazón”, escribió.

Asimismo, la actriz agregó: “Hoy me despido de tu piel, pero estarás para siempre en mi Mercedes Eugenia Gómez de López. Espero haberles sacado algunas sonrisas con ella jiji”. En su lugar, la actriz Ximena Díaz ingresará a la novela de Latina, quien también le dio su apoyo a Salas.

