Nelly Rossinelli responde a Mauricio Mesones sobre por qué no lo invitó a su cumpleaños

En un nuevo episodio de «Un día junto a…», el cantante Mauricio Mesones reveló que Nelly Rossinelli, jurado de El Gran Chef Famosos, no lo invitó a su cumpleaños en agosto del año pasado, una celebración a la que asistieron varios participantes del programa culinario.

«No me invitaron (al cumpleaños de Nelly Rossinelli). Pero todo bien, ¿ah? Igual no podía. Nelly como lo sabe todo de repente dijo ‘Uy’ (…) De repente se le va a partir el corazón», señaló Mesones durante la entrevista, tomándolo con humor.

Ante esta declaración, Rossinelli respondió a través de su cuenta de Instagram, aclarando que, aunque escribió a varios participantes de todas las temporadas del programa, no pudo contactarlo debido a que el chat de su temporada no estaba habilitado.

«Mau bello, en mi defensa, yo escribí a todos los chats de todas las temporadas, pero la tuya no tenía chat. Por eso no te invité. Pero sabes que te quiero. Este año no se me pasa nadie», dijo la popular «Mamá de los pericotitos».

En el mismo episodio, Mesones compartió detalles sobre su vida como artista y lo que vive junto a su agrupación El Viaje Tropical. Si deseas conocer más sobre el cantautor y su historia, puedes ver el episodio completo en el canal de YouTube de Latina Noticias.

