Pamela Franco y Christian Cueva ya no ocultan su cercanía en redes sociales

En las últimas semanas, Christian Cueva y Pamela Franco han dado de qué hablar luego que la aún esposa del futbolista, Pamela López, asegurara públicamente que el padre de sus hijos mantuvo un romance clandestino con la cantante de cumbia.

Pese a las acusaciones, el futbolista ni la cantante se han pronunciado directamente sobre el tema. Sin embargo, un reciente detalle en redes sociales no ha pasado desapercibido. ¿Qué pasó? A continuación, te lo contamos.

Al parecer, Cueva y Franco han decidido ya no ocultar su cercanía, pues se han empezado a seguir en las redes sociales.

Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado al respecto, pero las especulaciones sobre un romance entre ellos, crecen cada vez más.

PAMELA FRANCO ROMPE SU SILENCIO TRAS SER VINCULADA CON CHRISTIAN CUEVA

Pamela Franco rompió su silencio luego que se viera envuelta en toda una polémica debido a que el auto del futbolista Christian Cueva, quien ha sido relacionado sentimentalmente con ella, fuera visto en los exteriores donde celebró recientemente su cumpleaños número 36.

En un primer momento, la cantante de cumbia desmintió que Cueva le haya dado dinero para la gran fiesta que organizó el último fin de semana y aseguró que ella trabajó mucho para darse sus engreimientos.

“Amiga, esto es sencillo, celebré mi cumpleaños como quería porque pude darme ese engreimiento porque me saco el ancho trabajando y nadie me ha dado nada”, detalló en comunicación con el programa de Janet Barboza.

Además, la expareja de Christian Domínguez no afirmó ni negó cuando le preguntaron directamente si mantenía un romance con Cueva. «No tengo nada qué decir», respondió cuando se le preguntó por el vínculo con el deportista.

En otro momento, Franco se negó a hablar sobre los supuestos regalos que recibió de Christian Cueva.

“De otras personas yo no tengo que decir nada por qué ese no es mi tema, yo seguiré trabajando, he hecho eso siempre porque a mí no me regala nada, nadie por más que muchas personas digan lo contrario, sé lo que soy y nadie me hará dudar de eso”, puntualizó.