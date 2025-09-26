Periodista que fue productor de “Arriba mi gente” sufre brutal ataque

El productor periodístico Christian Rodríguez Portugal, conocido por su paso en el programa televisivo “Arriba mi gente”, fue víctima de un violento ataque este viernes 26 de septiembre en Lima.

Según información preliminar, Rodríguez habría sido interceptado y agredido por sujetos aún no identificados, quienes lo dejaron con serias lesiones. Hasta el momento, no se conocen los motivos detrás de la agresión ni la identidad de los responsables.

Nota en desarrollo.

