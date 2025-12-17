Regresa ‘La Gran Sangre’ a los cines: mira aquí el teaser de la película

La emblemática serie de acción peruana, La Gran Sangre, estrenada hace casi 20 años en Latina Televisión, oficializó su retorno a la pantalla grande. Tras semanas de misterio por una fotografía viral del elenco, las productoras Tondero y Capitán Pérez lanzaron el primer adelanto de esta nueva entrega cinematográfica que reúne a los justicieros urbanos más queridos del país.

El teaser inicia con una atmósfera de tensión: Dragón (Carlos Alcántara), Mandril (Pietro Sibille) y Tony Blades (Aldo Miyashiro) abandonan una prisión, esposados y bajo custodia policial. Tras recuperar su libertad en las puertas del penal, el grupo es interceptado por Cobra (Lucho Cáceres), quien aparece en un vehículo antiguo para rescatarlos.

El avance destaca por el humor característico de la franquicia. Ante la seriedad de sus compañeros, Cobra bromea sobre su estadía en “el bote” y menciona una supuesta fiesta de bienvenida que se ve interrumpida por un desperfecto mecánico de su auto. “No hay recursos”, justifica el personaje, pidiendo a sus compañeros que empujen el vehículo y cerrando el clip con su icónico grito: “¡Ñau!”.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA PELÍCULA DE LA GRAN SANGRE?

Aunque la sinopsis argumental se mantiene bajo reserva, la descripción compartida por BF Distribution Perú sugiere un tono más oscuro y sediento de venganza: “Regresamos con las cicatrices de 20 años de dolor e injusticia. Estamos listos para imponer orden. Para los enemigos de la patria, la compasión se terminó. Ojo por ojo, diente por diente”.

Esta declaración anticipa que el filme, dirigido nuevamente por Jorge Carmona, explorará las consecuencias del tiempo y la madurez de sus protagonistas frente a nuevas amenazas criminales.

