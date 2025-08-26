Rompe su silencio: La Chilindrina se pronuncia luego de estar hospitalizada | VIDEO

La actriz María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente como La Chilindrina, reapareció en un video publicado en sus redes sociales luego de que medios mexicanos reportaran su hospitalización de emergencia por “síntomas de deterioro neurológico”.

“Qué tal amigos. Soy María Antonieta de las Nieves. Aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas que me gustan hacer. La estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen bien, como la estoy pasando yo. Gracias, los quiero mucho”, dijo la actriz de 78 años, sentada en su casa mientras mostraba sus dibujos.

¿POR QUÉ FUE HOSPITALIZADA LA CHILINDRINA?

Según el portal TV Notas, La Chilindrina fue internada el miércoles 20 de agosto tras presentar una crisis de ansiedad. Una fuente cercana explicó que la causa habría sido un bajo nivel de sodio, lo que generó alteraciones en su sistema neurológico.

Medios como El Universal, Univisión, El Heraldo y TV Azteca replicaron la información, generando preocupación entre sus seguidores en México, Perú y otros países de Latinoamérica.

Verónica Fernández, hija adoptiva de la artista, confirmó a TV Notas que su madre ya se encuentra estable: “A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, tranquila”, señaló.

Con este video, la recordada actriz de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado busca llevar calma a sus seguidores y desmentir los rumores sobre un grave deterioro de su salud.