Shakira deja emotivo mensaje de despedida y promesa a su público peruano tras show

Tras ofrecer un show en Lima, la cantante Shakira recurrió a sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a sus fanáticos peruanos, a quienes les agradeció el amor y los cuidados que le ofrecieron durante su estadía.

«¡Qué belleza mi público Peruano!! ¡Cuánto amor y cuidados me han dado! ¡Gracias eternas! ¡Grande Perú! ¡Los quiero! «, escribió la intérprete de “Antología” junto a una serie de fotos registradas en el Estadio Nacional.

Sus fanáticos recurrieron a los comentarios para agradecerle por la gran presentación en el Estadio Nacioanl y otros le expresaron que esperan con ansias noviembre, para su retorno a Lima.

«Te amamos por siempre», «Te esperamos por esa primera fecha y las que quieras», «Me diste outfit, me diste cadera, me diste Waka Waka, me diste rock, me diste historia, me diste Milán y Sasha, me diste loba, me diste 90’s, lo diste tooooodooooo no dejaste nada guardado te amo», «Mi objetivo como fan: sobrevivir hasta ir al tour de Shakira», «Te esperamos en noviembre con todas las ansias del mundo», son solo algunos comentarios que se lee en el post.

PROMESA EN PLENO SHOW

Además, en pleno show, la cantante hizo una promesa a todos los fanáticos que se quedaron con las ganas de verla en el escenario luego que cancelara la primera fecha, programada para el domingo 16 de febrero, en el Estadio Nacional.

«Gracias, gracias por tanto, los llevó en el corazón Lima. Y prometo volver, para todos los que no pudieron estar conmigo ayer, prometo volver, estaré con ustedes», expresó ante el aplauso de los presentes.