Sonia Oquendo revela el acoso que sufrió en la televisión peruana

La reconocida actriz peruana Sonia Oquendo rompió el silencio sobre las difíciles experiencias de acoso que enfrentó durante su juventud, especialmente tras su separación a los 23 años. En una reciente entrevista para el podcast ‘Habla Serio’ de Latina Noticias, detalló cómo la estructura jerárquica de la televisión de la época permitía conductas inapropiadas bajo la apariencia de invitaciones casuales.

Ella describió una realidad donde el acoso provenía de todos los niveles dentro del canal de televisión. Según relata, desde la gerencia hasta el personal técnico aprovechaban cualquier oportunidad para abordarla. “El canal entero me quería solucionar el problema. Comenzaba desde el gerente, el productor y hasta el que jalaba el cable”, afirmó la actriz.

La modalidad más común era la insistencia para “tomar un café”, una propuesta que para Sonia Oquendo resultaba difícil de rechazar por temor a represalias laborales. “Si te ponías tosca o fuerte, te sacaban (del canal)”, explicó sobre la vulnerabilidad que sentía en aquel momento.

ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y EL SILENCIO DE LA ÉPOCA

La actriz comparó la situación actual con las décadas pasadas, señalando que hoy existe mayor libertad para denunciar en voz alta. Antiguamente, las agresiones en el transporte público o en el trabajo se “tragaban” en silencio por falta de redes de apoyo.

Para evitar situaciones de riesgo sin perder su empleo, Oquendo recurría a excusas familiares. Por ejemplo, la excusa de la maternidad en la que utilizaba el cuidado de su hija bebé para cortar momentos incómodos y frenar el “romanticismo” no deseado de sus superiores.

Asimismo, tuvo mucha resistencia profesional. A pesar del asedio, la actriz destaca que se mantuvo firme: “Todos estos señores se tienen que haber dado cuenta de que conmigo no pudieron”.

No obstante, No todo fue negativo en su relato. Sonia Oquendo recordó con respeto a un gerente general durante el gobierno militar quien, lejos de sumarse al acoso, la defendió. El directivo se negó a incluirla en una lista de modelos invitadas a un paseo en yate, respondiendo con firmeza: “Yo a Sonia le hablo de usted”.

Finalmente, la actriz cerró su testimonio reafirmando su trayectoria personal y profesional, destacando que, a pesar de los intentos de muchos por “conquistarla” mediante el poder, solo un hombre lo logró, con quien hoy celebra casi 50 años de relación.

VIDEO RECOMENDADO