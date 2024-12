System of a Down llegará al Perú por primera vez: fecha, venta de entradas y más detalles

Días atrás, la aclamada banda de metal y rock alternativo, System of a Down, sorprendió a sus fanáticos de Norteamérica al anunciar el inicio de su nueva gira Wake Up. Sin embargo, la incertidumbre se cernía sobre los corazones de sus seguidores latinoamericanos, especialmente los peruanos, quienes especulaban sobre si alguna vez tendrían la oportunidad de ver a la banda en vivo.

Hoy, las expectativas se convirtieron en realidad cuando System of a Down anunció oficialmente su debut en Lima, un evento que los fanáticos han estado anhelando durante más de 20 años.

CUÁNDO SERÁ EL CONCIERTO EN LIMA

Este histórico concierto tendrá lugar el 27 de abril en el Estadio Nacional, donde la banda promete hacer retumbar la capital con su potente espectáculo lleno de energía y clásicos inolvidables.

INICIO DE VENTA DE ENTRADAS

La venta de entradas comenzará con una preventa el 19 de diciembre y ofrecerá un atractivo descuento del 15 % para los compradores que utilicen tarjetas Interbank. Esta es una excelente oportunidad para asegurar tus boletos y disfrutar de una noche que promete ser histórica.