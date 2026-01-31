Vin Diesel confirma estreno de Rápidos y Furiosos 11: cuándo llegará a los cines

Luego de 25 años marcados por la velocidad, la acción y el valor de la familia, la franquicia “Rápidos y Furiosos” se acerca a su desenlace. La saga, que se convirtió en un fenómeno global del cine, prepara su última entrega tras superar retrasos y cambios a lo largo de los años.

La expectativa de los fanáticos creció en las últimas horas luego de que Vin Diesel compartiera un anuncio clave sobre el futuro de la historia de Dominic Toretto. El actor utilizó sus redes sociales para confirmar detalles que marcarán el cierre definitivo de una de las franquicias más exitosas del cine.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “RÁPIDOS Y FURIOSOS 11”?

Vin Diesel confirmó que Rápidos y Furiosos 11 se estrenará el 17 de marzo de 2028. Además, reveló que la película llevará por título Fast forever, en referencia al legado que la saga ha dejado durante más de dos décadas.

El anuncio estuvo acompañado por una imagen de Toretto junto a Brian O’Conner, personaje interpretado por el fallecido Paul Walker.

La cinta pondrá punto final al enfrentamiento entre Dominic Toretto y Dante Reyes, villano que busca venganza por hechos del pasado, cerrando así una historia que marcó a millones de seguidores en todo el mundo.

