Habla Serio: Carlos Carlín reveló que familiar de héroe nacional era su vecino [VIDEO]

Carlos Carlín fue el invitado de Habla Serio y estuvo junto a Mónica Delta y Santiago Gómez en el podcast de Latina Noticias. El reconocido actor y conductor peruano contó detalles sobre su vida de niño y como llegó a cumplir sus sueños.

Asimismo, Carlín reveló que cuando vivió de niño en Barranco, su vecino era, nada más y nada menos, que el bisnieto de José Olaya, sí, la familia del héroe nacional aún seguía viviendo en el distrito de Lima y enseñaba taquimeca, que es la técnica del uso combinado de la taquigrafía y la mecanografía.

Esta revelación se dio en medio de algunas consultas de Mónica Delta quien le preguntó si alguna vez había falsificado la firma de su madre, a lo que Carlín indicó que no ya que había sido un alumno regular en el colegio y que no tuvo razón para hacerlo (falsificar una firma).

«Nunca lo hice porque no me jalaban, era un alumno ‘regularón’, no hubo problema», contó Carlín entre risas mientras conversaba con Mónica y Santiago en ‘Habla Serio’.