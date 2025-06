Julián Legaspi revela la ‘locura’ que hizo cuando cayó en sentencia en ‘El Gran Chef Famosos’ | VIDEO

Increíble. Julián Legaspi estuvo como invitado en el podcast ‘Habla Serio‘ junto a Santiago Gómez y Mónica Delta en donde reveló varios detalles de su vida y sobre todo ahora con su participación en ‘El Gran Chef Famoso: Extremo‘.

Y es que el actor contó qué pensó muy bien en aceptar la propuesta de llegar a ‘El Gran Chef Famosos’ y tras darse cuenta de que era un programa familiar muy bien distribuido, optó por dar el sí. Sin embargo, hubo un día en el que cayó en sentencia y salió ‘conmovido’ del estudio.

«El otro día me mandaron a sentencia en ‘El Gran Chef’ y salí triste, porque cuando uno cocina es algo tan personal y que te digan que tu plato está mal, te bajonea un poco, entonces bajé me metí al mar, me di un chapuzón y salí como nuevo, como si no estuviera en sentencia. Al otro día… el mejor plato de la noche», contó Legaspi ante Mónica y Santiago.

Legaspi mencionó que le gusta cocinar, sin embargo, acostumbra ponerle ají a todo por lo que en ‘El Gran Chef Famosos’ tuvo que ‘moderar’ esa costumbre. «Hay gustos y gustos», contó entre risas.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7