Papeletas y sin licencia de conducir: más detalles y faltas del accidente en vía Evitamiento

El último jueves, un bus se estrelló contra una valla de seguridad en la vía Evitamiento lo cual dejó dos personas muertas y más de 15 heridos, pues la gravedad del accidente se elevó cuando se descubrió que el chofer del vehículo no tenía licencia de conducir.

El chofer del bus identificado como Alejandro Effio Dávila, fue detenido por la policía ya que intentó darse a la fuga. Ahora, el conductor permanece detenido en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito donde se realizan las diligencias correspondientes.

La empresa de transportes Real Star Perú es formal y contrató a Effio Dávila desde el 2017, sin embargo, no se contó con que no tenía licencia de conducir. El chofer no ha declarado hasta el día de hoy e incluso se ha mostrado despreocupado ante la presencia de medios de comunicación.

Effio Dávila será investigado por homicidio culposo y lesiones graves. El vehículo afectado ya fue removido de la zona y viene pasando el peritaje para ver si tenía alguna falla técnica que pudo haber ocasionado el accidente.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7