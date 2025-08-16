Acusado de desaparición de su pareja en EEUU, llegó a Perú y fue detenido | VIDEO

Lo último. Este sábado 16 de agosto, llegó a Perú Josimar Cabrera, el hombre acusado de la desaparición de su pareja Sheyla Gutiérrez en Estados Unidos, tras una semana. Pues la familia de la mujer sospecha del hombre ya que la venía maltratando física y psicológicamente en California.

Cabrera llegó a Lima junto a sus tres menores hijos , sin embargo, no existe ninguna denuncia hecha por lo que el acusado podría salir en libertad en las próximas horas. Asimismo, la policía lo detuvo en el aeropuerto Jorge Chávez y lo llevó a medicina legal para pasar todos los exámenes correspondientes.

Hasta el momento, no se sabe el paradero de Sheyla Gutiérrez, además, sigue reportada como desaparecida en Estados Unidos y solo las autoridades americanas han conseguido nuevos videos del condominio donde vivían en California.

NUEVAS IMÁGENES PODRÍAN SER CLAVE EN DESAPARICIÓN

En Estados Unidos, las autoridades han conseguido nuevas cámaras de seguridad donde se ve a Josimar Cabrera caminar de un lado a otro el último sábado 9 de agosto, día en el que desapareció Sheyla Gutiérrez y dejó de tener contacto con su familia en Perú.

Cabe mencionar que Cabrera tiene antecedentes de violencia física y psicológica, pues en el 2017 amenazó de muerte a Sheyla y la golpeo delante de sus hijos, mientras que en el 2012, fue detenido por portar un arma con y además tenía quetes de PVC.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7