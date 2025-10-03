Admisión San Marcos 2026-I: qué objetos están prohibidos y cómo debes ir vestido al examen de admisión

Este sábado 4 de octubre iniciará el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el más esperado del país por miles de estudiantes. En esta edición, la Decana de América ofrece 2,771 vacantes en sus diferentes carreras profesionales.

LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ EN CUATRO FECHAS

Sábado 4 de octubre: postulantes de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales Domingo 5 de octubre: áreas de Ciencias Básicas e Ingeniería Sábado 11 de octubre: Ciencias de la Salud (excepto Medicina Humana) Domingo 12 de octubre: examen exclusivo para Medicina Humana.



OBJETOS PROHIBIDOS EN EL EXAMEN DE SAN MARCOS

Con el fin de evitar plagios, suplantaciones y el uso de dispositivos electrónicos, la UNMSM recordó que los postulantes no podrán ingresar con:

Celulares, radios, audífonos, MP3, MP4, USB o microcámaras Libros, cuadernos, hojas, separatas, revistas, mochilas, carteras, billeteras, alimentos o bebidas Lápices, borradores, tajadores y otros útiles Objetos pequeños como atomizadores, llaveros o servilletas



VESTIMENTA RECOMENDADA

La universidad también detalló las prendas que no deben usarse durante el examen:

Casacas con capucha, pantalones o vestidos con correas, aretes, piercings o accesorios metálicos El cabello debe llevarse suelto, sin colets ni ganchos En su lugar, se recomienda asistir con ropa sencilla: polos, chompas sin capucha, pantalones de tela o algodón sin adornos metálicos y zapatos o zapatillas simples.



