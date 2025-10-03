Admisión San Marcos 2026-I: qué objetos están prohibidos y cómo debes ir vestido al examen de admisión
Este sábado 4 de octubre iniciará el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el más esperado del país por miles de estudiantes. En esta edición, la Decana de América ofrece 2,771 vacantes en sus diferentes carreras profesionales.
LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ EN CUATRO FECHAS
-
- Sábado 4 de octubre: postulantes de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
- Domingo 5 de octubre: áreas de Ciencias Básicas e Ingeniería
- Sábado 11 de octubre: Ciencias de la Salud (excepto Medicina Humana)
- Domingo 12 de octubre: examen exclusivo para Medicina Humana.
OBJETOS PROHIBIDOS EN EL EXAMEN DE SAN MARCOS
Con el fin de evitar plagios, suplantaciones y el uso de dispositivos electrónicos, la UNMSM recordó que los postulantes no podrán ingresar con:
-
- Celulares, radios, audífonos, MP3, MP4, USB o microcámaras
- Libros, cuadernos, hojas, separatas, revistas, mochilas, carteras, billeteras, alimentos o bebidas
- Lápices, borradores, tajadores y otros útiles
- Objetos pequeños como atomizadores, llaveros o servilletas
VESTIMENTA RECOMENDADA
La universidad también detalló las prendas que no deben usarse durante el examen:
-
- Casacas con capucha, pantalones o vestidos con correas, aretes, piercings o accesorios metálicos
- El cabello debe llevarse suelto, sin colets ni ganchos
- En su lugar, se recomienda asistir con ropa sencilla: polos, chompas sin capucha, pantalones de tela o algodón sin adornos metálicos y zapatos o zapatillas simples.