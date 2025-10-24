Agua Marina emite nuevo pronunciamiento y sorprende con importante anuncio tras atentado en Chorrillos
La reconocida orquesta de cumbia peruana Agua Marina ha emitido un comunicado oficial en octubre de 2025 anunciando una pausa temporal en sus actividades, luego de ser blanco de un lamentable atentado armado ocurrido durante su último concierto. La agrupación agradeció el “cariño, oraciones y los mensajes de apoyo” recibidos, señalando que este receso es “un tiempo necesario para recuperar energía, cuidar nuestra salud física, mental y procurar encontrar calma” tras el violento suceso.
ES SOLO UN ALTO, NO UNA DESPEDIDA
En su comunicado, Agua Marina enfatiza que la decisión “no es una despedida sino un tiempo necesario” a raíz del ataque que, subrayan, los golpeó “no solo como artistas, sino como peruanos”.
“En momentos como este, creemos necesario reafirmar aquello que nos une como país. Ningún peruano debe ser señalado ni estigmatizado por pensar distinto, por protestar o exigir justicia”, agregaron en su mensaje.
Asimismo, enfatizaron que la orquesta, que siempre ha visto en la música “un puente de unión entre las personas, no como un muro que las separa”, aseguró que su regreso se dará “cuando sea el momento, y cuando lo hagamos será de la mano de Dios con el alma llena de música.”