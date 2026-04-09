Al menos 18 detenidos en búnker en Punta Negra: criminales instalaron call center para cometer estafas

Un operativo realizado por el Depincri de San Borja con apoyo de la División de Inteligencia de la Dirincri permitió la desarticulación de la banda criminal ‘Los elegantes del fraude’, cuyos integrantes se hacían pasar por asesores de conocido banco para estafar a empresarios.

El coronel PNP Édgar Capcha, Jefe de la Divincri Sur, informó que al menos 18 personas fueron detenidas en el búnker ubicado en una zona exclusiva de Punta Negra. En el lugar se hallaron dos armas que los hampones usaban para repeler las intervenciones policiales.

La organización criminal operaba bajo la fachada de un call center desde donde realizaban las llamadas a sus víctimas. Después de ofrecer préstamos a incautos con gran capacidad crediticia, les enviaban un link para finalmente vaciar sus cuentas bancarias.

Ahora serán procesados por el delito contra el patrimonio, robo, fraude informático, además de delitos contra la fe publica, falsedad genérica y banda criminal.

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