Alerta por uso de medicamento contaminado con bacteria: hay 28 personas afectadas

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica a nivel nacional ante el riesgo de infecciones asociadas a la atención médica causadas por la bacteria Ralstonia pickettii, relacionadas con el uso del medicamento Edetoxin 200 mcg/2 mL.

La medida busca que las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS), tanto públicas como privadas, refuercen la detección, notificación, investigación y control de posibles infecciones vinculadas a este producto farmacéutico.

CASOS DETECTADOS EN LIMA

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, durante la semana epidemiológica 32-2025 se notificó un brote inicial de cinco casos en un instituto nacional. Tras la investigación, el número total ascendió a 13 pacientes afectados en esa institución.

El aviso permitió identificar 15 casos adicionales en cinco IPRESS de Lima Metropolitana, sumando en total 28 casos confirmados en distintos centros de salud.

* Instituto Nacional 1: 13 casos pediátricos, principalmente con cardiopatías congénitas.

* Instituto Nacional 2: 4 casos en adultos inmunocomprometidos con neoplasias.

* Instituto Nacional 3: 1 caso en un lactante con cardiopatía isquémica.

* Hospital Nacional 1: 3 casos en neonatos y lactantes con sepsis neonatal.

* Clínica 1: 6 casos en adultos mayores con comorbilidades graves.

* Centro Médico de Diálisis 1: 1 caso en un paciente con enfermedad renal crónica.

INVESTIGACIÓN CONFIRMA CONTAMINACIÓN DEL MEDICAMENTO

El análisis genómico reveló que las cepas peruanas pertenecen al mismo genotipo (rST37889), lo que confirma un origen clonal del brote. Además, el estudio filogenético mostró similitud con cepas registradas en Alemania y Australia en 2023.

Durante la investigación, se sospechó que la fuente del brote era un medicamento contaminado desde su fabricación. Esta hipótesis fue confirmada el 22 de octubre, cuando el Instituto Nacional de Salud (INS) detectó Ralstonia pickettii en una ampolla de Edetoxin 200 mcg/2 mL.

Ante los resultados, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) emitió la Alerta N.º 116-2025, ordenando la inmovilización del lote afectado del producto Edetoxin debido a los resultados críticos obtenidos en el control de calidad.

El Minsa exhortó a los establecimientos de salud a suspender el uso del lote comprometido, reforzar los protocolos de bioseguridad y reportar de inmediato cualquier caso sospechoso de infección asociada.

El viceministro Ricardo Peña, viceministro de Salud Pública, señaló en conferencia de prensa que “el producto ya está completamente inmovilizado, la droguería está suspendida y se ha emitido una alerta epidemiológica para continuar con la vigilancia en los hospitales. La situación está controlada”.

Cabe apuntar que la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 del Indecopi abrió una investigación preliminar a la empresa Nordic Pharmaceutical Company, tras la alerta difundida por la Digemid por el medicamento Edetoxin importado desde la India.

