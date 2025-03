Anciana duerme en la calle tras ser desalojada por su hijo

Pascuala del Carmen Quiero, una anciana de 81 años, se ha visto obligada a dormir en la calle luego que su hijo la desalojara de su vivienda ubicada en el jirón Huayna Cápac 1237, en el distrito de Jesús María.

La adulta mayor se mostró conmovida y pidió ayuda, pues no tienen donde quedarse, por lo que ya lleva dos días durmiendo en la calle. “Señorita, ayúdeme, estoy tan cansada” , expresó con la voz desquebrajada.

“Antes que ellos nacieran (obtuve esta casa). He descubierto que mi hijo tiene otra casa cerca y no me deja vivir en mi casa, no tengo agua para asearme, no tengo baño, no tengo luz. Mi hijo me fue a difamar, no sé qué ha dicho. Él ha contratado matones. Mi hijo es abogado, trabaja en la Fiscalía”, añadió.

Ante las cámaras de la Latina Noticias, la abogada explicó que el hijo de Pascuala le inició un proceso de usurpación y logró una sentencia para el desalojo.

“A la señora su hijo le inició un proceso de usurpación porque supuestamente cuando su mamá regresa de un viaje le cambió las chapas de su casa. Ella abrió la puerta, ingresó y este aprovechó para denunciarla por el delito de usurpación y ha continuado todo este proceso, hasta que ha llegado una sentencia condenatoria y los jueces han confirmado la sentencia para que la desalojen, pero por el proceso penal, no por un proceso civil y ahí está el error porque estos jueces penales no han tenido en cuento que la señora también es propietaria del 50%”, expresó la defensa.

