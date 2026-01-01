Año Nuevo 2026: Bomberos atendieron más de 70 emergencias por incendio en Lima en las primeras horas

De acuerdo con información publicada en la página oficial del Cuerpo General de Bomberos, se reportaron 77 incendios durante las celebraciones por el inicio del Año Nuevo 2026, la mayoría de ellos originados por el uso de pirotécnicos.

Uno de los eventos más graves ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde el fuego fue catalogado como incendio código tres, nivel que corresponde a una emergencia de alta complejidad. Además, se registraron cinco incendios código dos, mientras que el resto fueron amagos, los cuales fueron controlados de manera oportuna por las compañías de bomberos en sus respectivas jurisdicciones.

Bomberos y personal municipal señalaron que gran parte de estas emergencias se produjeron por la caída de artefactos pirotécnicos sobre viviendas de construcción precaria, lo que facilitó la propagación del fuego.

Se conoció que no se han reportado personas con lesiones de gravedad; sin embargo, sí se han registrado daños materiales en algunas viviendas.

A NIVEL NACIONAL

La llegada del 2026 estuvo marcada por una intensa jornada de emergencias en todo el país. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atendió más de 100 incendios a nivel nacional solo durante las primeras horas del 1 de enero.



