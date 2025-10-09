Atentado contra Agua Marina: EsSalud emitió comunicado sobre situación de heridos durante concierto

EsSalud confirmó durante la madrugada de este jueves 9 de octubre que dos integrantes de la orquesta Agua Marina están siendo atendidos de emergencia en el Hospital Guillermo Almenara después de ser víctimas de un ataque a balazos mientras daban un concierto en Chorrillos.

De acuerdo al comunicado, los heridos son Wilson Javier Ruiz Julca (de 41 años de edad) y César Augusto More Nizama (de 51 años). Ambos permanecen en el área de trauma shock debido a que recibieron impactos de bala en el tórax.

“Estos pacientes vienen recibiendo atención de emergencia en el área de Trauma Shock del hospital. Cabe indicar que previamente las dos personas habían sido trasladadas al Policlínico Rodríguez Lazo de Chorrillos, pero dada sus delicadas condiciones de salud se les trasladó al Hospital Guillermo Almenara“, señala el comunicado.

Más temprano, la Policía Nacional del Perú informó que cuatro integrantes de Agua Marina resultaron heridos en el ataque, siendo dos de ellos los hermanos Quiroga y que quien se encontraba más grave era Lucho Quiroga Querevalú.

VIDEO RECOMENDADO