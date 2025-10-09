Atentado contra Agua Marina: situación de los heridos, avances de la PNP y más

Un violento ataque durante el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos dejó al menos cinco personas heridas, entre ellas el sonidista, el baterista y los hermanos Quiroga Querevalú, integrantes del grupo. El hecho ocurrió la noche del miércoles 8 de octubre, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el escenario en plena presentación.

El Ministerio Público confirmó que, además de los cuatro miembros de la orquesta, un vendedor de bebidas alcohólicas también resultó herido. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos, a cargo de la fiscal Luz Vargas Salazar, inició diligencias preliminares por el presunto delito de tentativa de homicidio. Asimismo, se dispusieron peritajes balísticos y biológicos en la escena del crimen.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de tentativa de homicidio tras un ataque realizado con disparos a integrantes de la agrupación musical ‘Agua Marina’, ocurrido en Chorrillos. ✅ La Fiscalía Provincial Penal… pic.twitter.com/66qWZC3ZUx — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 9, 2025

Agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y representantes del Ministerio Público hallaron cerca de 25 casquillos de bala calibre 9 milímetros Parabellum, así como 23 impactos en la pantalla del escenario.

Según las primeras investigaciones, los disparos provinieron desde el exterior del recinto, con dirección directa al escenario.

HIPÓTESIS POLICIAL

El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que los atacantes se desplazaban en una motocicleta lineal y habrían disparado tras detenerse frente al local.

“Se ha podido determinar la participación de dos sujetos en una moto lineal, y se presume que dispararon estando estacionados. El objetivo era atentar contra las personas que estaban en el escenario”, precisó.

El ataque generó pánico entre los asistentes, quienes huyeron del lugar, mientras los músicos buscaban refugio.

Aunque Agua Marina era el número principal del evento, también se presentaban otras agrupaciones como Zaperoko, por lo que aún no se confirma si el atentado iba dirigido específicamente contra la reconocida banda de cumbia.

Por otro lado, el general Monroy explicó que el organizador fue intervenido por no gestionar la autorización correspondiente ante la Dirección de Gobierno Interior ni coordinar con la Policía Nacional un plan de operaciones.

“Con permiso o sin permiso, debemos brindar seguridad. Pero para un patrullaje directo se necesita un plan de operaciones, y en este caso no se nos comunicó formalmente”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO