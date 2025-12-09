Estos son los precios de las entradas al concierto de Bad Bunny en Lima

Lo último. El concierto de Bad Bunny en Lima tiene nuevas zonas y entradas disponibles, pues así lo anunció la productora del evento y esta tarde reveló el precio de los boletos. El ingreso de las entradas va desde los 2240 soles en la tribuna norte, mientras que las nuevas zonas habilitadas cuestan hasta 1200 soles.

Las nuevas zonas para ver a Bad Bunny en Lima el próximo 16 y 17 de enero son ‘Los Vecinos‘ y Pit A y Pit B‘, las cuales cuestan 1200 soles cada una. Cabe mencionar que la zona ‘Los Vecinos’ será enumerado y se ubicarán debajo de la tribuna sur del estadio.

Las zonas de platinium, occidente, oriente, vip y tribuna norte mantienen sus precios regulares de la primera fecha, pues cuestan 944, 834, 684 y 224 soles, respectivamente. Las entradas estarán a la venta desde este miércoles 10 de diciembre a las 10 de la mañana vía Ticketmaster.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7