Barranco es uno de los distritos más ‘cool’ del mundo, según ránking internacional

Un ranking creado por la guía británica Time Out eligió los mejores barrios en el mundo donde figura el distrito de Barranco, en Lima. Pues su ubicación cercana al mar y su ambiente conservado a ubicado al distrito limeño entre los barrios más ‘cool’ del mundo.

Los criterios que fueron analizados en este ránking fueron: la vida nocturna, arte, cultura, comida y bebida a precios accesibles. Si bien el distrito de Barranco no está dentro del top 10, este figura dentro del ránking, exactamente ubicado en el puesto 31 de 39 barrios.

ESTOS SON LOS DISTRITOS MÁS COOL DEL MUNDO

Jimbocho, Tokio. Borgerhout, Amberes. Barra Funda, Sao Paulo. Camberwell, Londres. Avondale, Chicago.

Otros de los barrios más cool del mundo y que están en América Latina son:

15. Perpetuo Socorro, Medellín.

25. Portales, Ciudad de México.

29. Botafogo, Río de Janeiro.

31. Barranco, Lima.

37. Villa Devoto, Buenos Aires.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7