¡Boom del pan con chicharrón! Se duplican ventas de carne de cerdo tras triunfo en Mundial de Desayunos de Ibai

¡Continúa el boom del jugoso y delicioso pan con chicharrón! Tras el triunfo en el Mundial de Desayunos del streamer Ibai, las ventas se han disparado. Además de los restaurantes, este incremento de demanda se observa en los productores y comerciantes de la carne de cerdo. Incluso para el 2030 se proyecta un consumo de 14.5 kilos por persona, de acuerdo a la Asociación Peruana de Porcicultores.

“En cuanto a chicharronerías, hasta el día sábado me comentan que hubo entre 60% y 80% más de pedidos de delivery y consumo en los locales“, comenta Ana María Trelles, gerenta general de la Asociación Peruana de Porcicultores, a Latina Noticias.

Esto también se vio reflejado en el Mercado Lobatón de Lince. Precisamente en este lugar el domingo 14 de septiembre, a un día de que el chicharrón ganó el primer lugar del Mundial de Desayunos, la comerciante Chana vendió un total de 70 kilos de carne de cerdo. “Todos los días preparamos chancho para el día siguiente,… todo esto se acaba”, expresó Chana, quien se proyecta a ser la ‘Reina del Chicharrón’ del este concurrido mercado.

AUMENTO DE VENTAS EN CARNICERÍAS

En el Lobatón de Lince, lo que los clientes más compran para preparar el chicharrón es la panceta. “El fin de semana se han vendido más, el doble”, señaló un comerciante de este mercado.

PROYECCIÓN DE VENTA DE CARNE DE CERNO 2025

De 3 kilos por persona en el 2010, se estaría llegando a 11 kilos por persona en este 2025. “Creciendo un 5% al año hasta el 2030, estaríamos llegando a 14.5 kilos, el cual es el promedio de todo Sudamérica”, apuntó la gerenta general de la Asociación Peruana de Porcicultores, Ana María Trelles.

