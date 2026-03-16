Botón de pánico en colegios: nueva medida contra extorsiones en escuelas de Lima

Ante las denuncias de extorsión que han afectado a comunidades educativas en Lima Metropolitana, se anunció la implementación de un sistema de botón de pánico en decenas de colegios. La medida busca reforzar la seguridad de estudiantes, docentes y padres de familia frente a amenazas vinculadas a la delincuencia.

Según Marcos Tupayachi, director de la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana, la iniciativa forma parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer la convivencia y la protección dentro de los centros educativos. Con esta herramienta se pretende brindar una respuesta rápida ante situaciones de riesgo que puedan presentarse en las instituciones.

Además, indicó que el plan contempla una primera etapa en la que 40 colegios de Lima Metropolitana serán incorporados al sistema. Estos centros educativos han sido priorizados debido a que en sus comunidades se han reportado casos de extorsión que han generado preocupación entre las familias.

Tupayachi sostuvo que la implementación de este mecanismo de seguridad se desarrolla gracias a un trabajo coordinado entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior. Ambas instituciones buscan garantizar que los colegios cuenten con apoyo inmediato de las fuerzas del orden cuando se active una alerta.

¿CÓMO FUNCIONA?

El sistema funciona a través de una plataforma digital conectada al teléfono del director del colegio. Con solo presionar un botón, se envía una señal directa a la comisaría más cercana, que tiene registrada previamente la ubicación del plantel para poder intervenir de manera inmediata.

Cuando se activa la alerta, las autoridades policiales y el personal de serenazgo pueden acudir rápidamente al lugar para atender la emergencia.

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