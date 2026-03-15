Aulas en riesgo: Más de 26 mil colegios públicos del país tienen daños estructurales

Al lado de un basural funciona el colegio 22 de Septiembre, en Huaycán. Una institución educativa que, según su directora, fue construida sobre lo que antes era un relleno sanitario. Aunque hoy alberga a más de 200 estudiantes en siete aulas, el entorno continúa marcado por la basura y el desmonte que vecinos arrojan constantemente en los alrededores.

La directora del plantel, Nelly Cisneros, cuenta que la situación no solo afecta la imagen del colegio, sino también la seguridad de los estudiantes. Personas ajenas a la institución ingresan con facilidad debido a los huecos en el cerco perimétrico. Incluso, asegura, han encontrado a desconocidos consumiendo drogas dentro del recinto.

El problema de seguridad se agrava porque el cerco que rodea el colegio es frágil y presenta múltiples orificios. Por allí entran personas, animales e incluso intrusos que han llegado a instalarse dentro del colegio. Uno de ellos vive allí desde hace años con su familia y utiliza la electricidad y los baños del propio centro educativo.

A pesar de las condiciones precarias, la comunidad educativa intenta salir adelante. El patio es de tierra y solo cuentan con una pequeña cancha de cemento construida gracias al aporte de los padres de familia. Lo que más necesitan, dice la directora, son mesas, sillas y computadoras para que los estudiantes puedan estudiar en mejores condiciones.

780 COLEGIOS TIENEN LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA

Sin embargo, esta realidad no es un caso aislado. Según la Contraloría, tras la inspección de 1,120 colegios en el país, se detectó que 780 presentan grietas, rajaduras o debilitamientos en su infraestructura. Además, cientos de centros educativos tienen techos en mal estado y aulas que no pueden utilizarse.

Las cifras del propio Ministerio de Educación revelan una situación aún más preocupante. De los 55,609 colegios públicos del país, alrededor del 48 % presenta algún tipo de daño o deficiencia estructural, es decir, más de 26 mil instituciones educativas requieren atención urgente.

Los problemas también se repiten en otras regiones. En Amazonas, por ejemplo, el colegio Jorge Basadre, construido hace apenas tres años, ya presenta fallas estructurales. En Pucallpa, la institución educativa San Salvador tiene aulas sin techo, sin piso y sin ventanas, mientras que en Arequipa el colegio Julio C. Tello funciona con un techo deteriorado que incluso ha sido declarado inhabitable.

Mientras tanto, miles de estudiantes volverán a clases en estas condiciones. A la falta de infraestructura se suma otro problema: más de 600 mil alumnos en situación de pobreza no recibieron a tiempo su material educativo, según la Contraloría. Pese a todo, en colegios como el 22 de Septiembre de Huaycán, la directora y los padres de familia siguen intentando mantener en pie la escuela, con la esperanza de que algún día llegue la ayuda del Estado.

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