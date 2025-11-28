Brasileños impactados con el tráfico limeño: así luce Lima vía Google Maps

El tráfico en Lima es cada vez peor y en estos días, la congestión vehicular se ha sentido con más fuerza luego de algunos cierres de vías, construcciones de edificios, trabajos en pistas y sobre todo, con la llegada de miles de brasileños por la final de la Copa Libertadores.

🇵🇪 | Trânsito de Lima é loucura. Nunca vi um povo tão apaixonado por buzina. @colunadofla — Leo José (@LeoJoseReporter) November 27, 2025

Desde el último jueves, toda la Costa Verde fue cerrada por una competencia de los Juegos Bolivarianos, por lo que congestionó varias calles en Lima en varios distritos. Ahora, el tráfico en la ciudad colapsó lo cual causó asombro en los hinchas y periodistas brasileños que llegaron a Lima para la final de la Copa Libertadores.

Venho aqui me retratar e dizer que oq não dá é isso aqui, maior loucura q eu já vi https://t.co/6q0dDxYmZg pic.twitter.com/A7pr059pCf — Amaral (@amaralphg) November 28, 2025

Asimismo, la aplicación de Google Maps, Waze y demás, muestras todas las vías de la ciudad en rojo, es decir, con bastante congestión vehicular este viernes 28 de noviembre. Cabe mencionar que al ser fin de mes y previo a las fiestas de fin de año, miles de personas salen a realizar compras y disfrutar del fin de semana.

