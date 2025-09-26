Buses de la 41, ‘Los Chinos’ y más empresas marchan rumbo al Congreso

Todos se unen. Tras la ola de extorsiones que vienen afectando a los transportistas, este viernes, diversas empresas de transportes han salido a protestar en varios puntos de la capital y van rumbo al Congreso para pedir una conversación con las autoridades encargadas.

Y es que en los últimos días, nuevos choferes han sido atacados a balazos y siguen siendo extorsionados por delincuentes en varios puntos de la ciudad. Por ello, este viernes, buses de la empresa 41, Los Chinos, Nueva América, Santa Catalina y más, han salido a protestar.

Bloqueando carriles en la Panamericana Norte, los buses de la empresa 41 son los principales promotores de esta caravana. Los diversos choferes y cobradores de los buses vienen colocando mensajes como “queremos vivir”, “mi familia me espera en casa”, “basta de extorsiones” y más.

Decenas de vehículos particulares se han visto afectados por el paro en la zona norte de Lima, sin embargo, pese a las molestias, los conductores apoyan la protesta de los transportistas debido a la ola de criminalidad.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7