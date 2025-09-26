Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Lima

Buses de la 41, ‘Los Chinos’ y más empresas marchan rumbo al Congreso

Lima
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

Todos se unen. Tras la ola de extorsiones que vienen afectando a los transportistas, este viernes, diversas empresas de transportes han salido a protestar en varios puntos de la capital y van rumbo al Congreso para pedir una conversación con las autoridades encargadas.

Y es que en los últimos días, nuevos choferes han sido atacados a balazos y siguen siendo extorsionados por delincuentes en varios puntos de la ciudad. Por ello, este viernes, buses de la empresa 41, Los Chinos, Nueva América, Santa Catalina y más, han salido a protestar.

Bloqueando carriles en la Panamericana Norte, los buses de la empresa 41 son los principales promotores de esta caravana. Los diversos choferes y cobradores de los buses vienen colocando mensajes como “queremos vivir”, “mi familia me espera en casa”, “basta de extorsiones” y más.

Decenas de vehículos particulares se han visto afectados por el paro en la zona norte de Lima, sin embargo, pese a las molestias, los conductores apoyan la protesta de los transportistas debido a la ola de criminalidad.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo