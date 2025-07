Campeón de marinera queda con la clavícula rota tras brutal agresión y pide que su caso no quede impune

Renzo Ortiz, campeón de marinera, denunció ante las cámaras de Latina Noticias la dramática situación que vive tras haber sido brutalmente agredido por tres personas en un campo de fútbol el pasado 19 de mayo. Producto del ataque, Renzo terminó con la clavícula derecha rota, lo que lo ha dejado sin poder bailar, estudiar ni movilizarse con normalidad.

“Mi recuperación será de seis meses o un año, un año sin poder movilizarme como lo hacía antes (…) Lo único que quisiera es que esto tenga la aceleración, no quisiera que quede impune”, expresó visiblemente afectado.

Según relató, los agresores fueron Dayron Morales Hernández, exjugador de la Federación Peruana sub-17; un menor de edad y Ángel del Piero Cristal Cholán.

“Estos tres agresores me arrebataron mi vida, mis sueños. Comenzaron dos agrediéndome, tirándome cinco puñetes, hasta que vino el tercer agresor, me tiró al suelo y me pateó. Yo pude morir”, contó Renzo.

El joven bailarín, que actualmente estudia becado en la Universidad César Vallejo, teme perder su beca por las limitaciones físicas que le impiden continuar con sus actividades académicas y artísticas.

“Lo que pasó fue una agresión que tuvo como consecuencia la rotura de clavícula derecha, no podía alzar mi brazo derecho; desde ese momento quedé incapacitado, hago todo con mi mano izquierda hasta que pueda rehabilitarme”, detalló.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7