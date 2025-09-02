Cancillería de Indonesia se pronuncia tras asesinato de su trabajador en la embajada de Perú

El Ministerio de Exteriores de Indonesia expresó su profundo pesar por el asesinato de uno de sus funcionarios en Lima, un hecho confirmado por las autoridades peruanas, que ya iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido. La víctima fue identificada como Zetro Leonardo Purba, quien se desempeñaba como trabajador en la Embajada de Indonesia en el Perú.

Según las primeras informaciones, el ataque ocurrió la noche del lunes, cuando Purba regresaba en bicicleta a su vivienda ubicada en el distrito de Lince. Fue en la puerta de su domicilio donde sujetos armados le dispararon, causándole la muerte casi de inmediato. El joven deja en la orfandad a tres hijos.

Tras conocerse el hecho, la Cancillería de Indonesia emitió un comunicado en el que envió sus condolencias a la familia del funcionario y pidió a las autoridades peruanas llevar a cabo una investigación exhaustiva, además de garantizar el proceso de repatriación del cuerpo hacia su país natal.

ABREN INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Por su parte, el Ministerio Público informó, a través de sus canales oficiales, que se ha abierto una investigación preliminar. El fiscal Pedro Nicho Suyón, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince, ordenó el levantamiento del cadáver en una clínica local y dispuso la inspección criminalística en la zona del crimen, además de recabar testimonios, incluida la declaración de la esposa del diplomático.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía

inició investigación preliminar tras la muerte de un funcionario diplomático de la embajada de Indonesia, quien fue asesinado en la puerta del edificio de su vivienda, en el distrito de Lince. ✅ El fiscal provincial Pedro Nicho Suyón, de la Segunda… pic.twitter.com/GBvee63pEk — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 2, 2025

La Cancillería peruana también lamentó el asesinato y condenó el ataque. A través de un pronunciamiento oficial, expresó su solidaridad con la familia de la víctima, con el gobierno indonesio y con la comunidad diplomática acreditada en Lima. El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, informó que la presidenta de la República fue notificada inmediatamente del caso y transmitió personalmente sus condolencias a su homólogo indonesio.

Además, el Gobierno peruano anunció que se reforzará la seguridad de la sede diplomática de Indonesia en Lima, así como del personal que labora en ella, como parte de las medidas preventivas mientras avanzan las investigaciones. También se garantizó apoyo permanente al embajador de ese país y a su delegación.

Finalmente, la Cancillería peruana reiteró su compromiso de brindar toda la asistencia requerida por las autoridades indonesias en el marco de este lamentable episodio. Tanto el Ejecutivo como las entidades de justicia aseguraron que se desplegarán todos los esfuerzos necesarios para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.