Trump asegura que “tomará Cuba casi de inmediato” por posible intervención

Durante una cena política realizada por el Forum Club, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que “tomará el control de Cuba casi de inmediato” con el uso de unidades militares, como el portaaviones USS Abraham Lincoln (uno de los más grandes del mundo), que, según como lo graficó el mandatario republicano, le ordenaría colocarse cerca de las costas cubanas y obligaría a la ciudadanía a decir “muchas gracias, nos rendimos”.

Esta presunta previsión de acciones militares se realizaría luego de que Trump terminara “con el trabajo” en Irán, país del Medio Oriente que actualmente mantiene el Estrecho de Ormuz, uno de los canales prioritarios para el comercio de petróleo, cerrado tras los ataques de los Estados Unidos en el contexto de conversaciones fallidas por la creación de Uranio y protestas sociales que terminaron con, oficialmente, 3.400 personas, aunque organizaciones independientes afirman que superan las 30 mil.

Las declaraciones del líder de la Casa Blanca se dan luego de que endurezca las sanciones contra el gobierno de Cuba el pasado viernes 1 de mayo, imponiendo sanciones contra los bancos que trabajen con la administración de Díaz-Canel y empresas o personas que trabajen en los sectores energéticos o mineros.

VIDEO RECOMENDADO