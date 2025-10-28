Caos, retrasos y largas colas en estaciones del Metropolitano: esta es la repuesta de la ATU

Diversos usuarios reportaron caos, retrasos y largas colas en las distintas estaciones del Metropolitano durante la noche de este martes 28 de octubre.

Ante esta situación, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) notificó que la movilización vehicular es densa en las avenidas Lampa y Emancipación del Centro de Lima, a causa de la procesión en honor al Señor de los Milagros. Esta situación ha provocado demoras significativas en la llegada de buses a las estaciones del Metropolitano.

La entidad de transporte comunicó, a través de sus canales digitales, el cierre temporal de las estaciones ubicadas en el Centro de Lima. Por ello, se insta a los usuarios a diseñar rutas alternativas y programar sus viajes con antelación.

En la estación Plaza de Flores (Barranco), se documentan filas kilométricas y un colapso que excede la hora de espera, según testimonios de los propios pasajeros.

El mismo inconveniente se repite en otras paradas como Canaval y Moreyra, Aramburú y Angamos, donde también se perciben colas interminables y una sobrecarga evidente del servicio.

VIDEO RECOMENDADO