Caso perrita ‘Susu’: Especialista en derecho animal sostiene que caso cumple requisitos para prisión preventiva

En videos de redes sociales se observa a la pequeña perrita ‘Susu’ amarrada a un árbol por un hombre identificado como Oscar Balarezo, quien además habría intentado ahorcarla. La bulldog de seis años, quien padecía de cáncer, fue trasladada a una veterinaria en donde decidieron practicarle la eutanasia. Latina Noticias conversó con Heydi Candela Feijóo, abogada constitucionalista especialista en derecho animal, quien explica qué delitos se configuran en este caso y de cuántos años de cárcel constaría.

La abogada constitucionalista especialista en derecho animal, Heydi Candela Feijóo, señaló que este caso configura el delito de crueldad animal. “El delito es el acto de crueldad en donde sobreviene la muerte. El Código Penal nos dice que está tipificado el maltrato animal y los actos de crueldad de 3 a 5 años y no lo dice por las puras, lo dice porque hay agravante”, manifestó.

Considera que en este caso, mientras se realizan las investigaciones, corresponde además la medida cautelar de prisión preventiva ante un posible peligro de fuga. “Yo estoy segura que este señor sabe que va a ir a prisión. En este momento el señor sabe qué le espera. Le espera 5 años porque la pena indica que sí calza”, señaló. Explicó además que a partir de 4 a 5 ya es viable la pena efectiva y ya no la suspendida.

“La imputación formal de un delito de un delito con pena privativa de la libertad, la existencia del peligro procesal y el marco penal que lo justifica que es mayor a cuatro años, ya exige al juez de la causa que este señor está cumpliendo con una prisión preventiva, tiene que seguir detenido y esperar su proceso que no sea en libertad”, fundamentó en relación a que en este caso se estarían cumpliendo los requisitos de prisión preventiva.

Solicitó además de que no se justifique la muerte con la eutanasia. “Se aplica la eutanasia a un animal en donde ya no hay fórmula. Porque lo ahorcó en donde seguramente ya hubo una falla sistémica”.

Candela Feijóo expuso que el hecho en sí de colgar del cuello a un perro en un árbol en la vía pública no solo representa “un agravante del acto de crueldad”, sino también configura el “agravante a la salud pública ya que pueden pasar adultos mayores y niños, en donde la situación podría tornarse en un infarto”.

La abogada constitucionalista especialista en derecho animal destacó además que los medios probatorios en este caso son fehacientes como los videos y los testigos.

🚨 #LoÚltimo | Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Primer Despacho) investiga a Óscar Balarezo por el delito de abandono y actos de crueldad contra animales, luego de que habría intentado ahorcar a un can en la avenida Contisuyo, distrito de Independencia.… pic.twitter.com/aDJZQUrOub — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 26, 2025

DILIGENCIAS EN EL CENTRO VETERINARIO

El Ministerio Público dispuso además que se solicite a la veterinaria, ubicada en Los Olivos, la historia clínica y el informe médico del can. Y que se identifique al médico veterinario que practicó la eutanasia. Así como la recopilación de los registros de las cámaras de seguridad y videos que hayan registrado el hecho.

Al respecto Heydi Candela, especialista en derecho animal, señaló que “el certificado médico lo único que tiene que decir es la causa de la muerte”. “Lo más acertado que puede decir el veterinario es que es por asfixia, o por falla multisistémica, ya que cuando se le ahorca, le vas quitando aire y cuando le quitas aire, el cerebro se inflama y hay falla multisistémica y obviamente hay muerte cerebral. Por tanto la pena no alcanza a la veterinaria, a menos que la veterinaria diga lo contrario, lo cual es imposible porque el video manda”, explicó.

