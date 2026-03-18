Chofer de combi ‘Los Rojitos’ asesinado en SJM estaba a punto de graduarse como mecatrónico

Gran conmoción ha causado el asesinato de tres personas durante el ataque extorsivo a una una combi de la empresa San Pedro de Pamplona, más conocidos como “Los Rojitos”, atentado ocurrido en el cruce de las avenidas Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres.

El chofer de la unidad identificado como Jorge Félix Vargas (23), así como las pasajeras Olinda Quispe Carhuaz y Asunción Quispe Ochoa, que estaban sentadas cerca del conductor, perdieron la vida durante el atentado.

Precisamente, se conoció que el conductor asesinado había empezado a trabajar en el transporte público hace apenas tres meses, esto con el objetivo de seguir pagando sus estudios de mecatrónica y cumplir su sueño de convertirse en psicólogo. Este año iba a terminar su carrera.

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