Chofer de ‘Los Rojitos’ informaba a extorsionadores qué colegas suyos no querían pagar cupos

La captura de Luis Alberto Galicia Mori ha despertado gran indignación en el gremio de transportistas y es que este chofer de ‘Los Rojitos’ es acusado de integrar la banda criminal ‘Las cuentas del miedo’, la cual se dedicaba a extorsionar a conductores de transporte público.

¿Cuál era su función en la banda? Según la Policía Nacional cumplía el rol de “datero” proporcionando información de la empresa, rutas, ingresos y choferes que se resistían a pagar los cupos de extorsión.

La familia de Galicia Mori llegó hasta la División del Lavado de Activos de la PNP a bordo de una combi de la empresa San Juanito de Chorrillos, sin embargo, de nada valió sus argumentos de inocencia.

Con la información de este chofer se permitieron más ataques contra los rojitos. Las autoridades investigan si tuvo participación o no en el atentado que causó la muerte de tres personas en San Juan de Miraflores.

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