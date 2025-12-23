Chorrillos: ATU se pronuncia por chofer del Metropolitano fallecido en pleno trayecto

Este martes 23 de diciembre, un bus del Metropolitano se descarriló de su vía y chocó con un poste en Chorrillos, pues el chofer del vehículo sufrió una descomposición de salud por lo que perdió el control del bus y ocasionó el accidente.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) envió un comunicado donde confirmó la muerte del chofer y envió las condolencias a la familia y amigos. “La ATU expresa sus condolencias a los familiares y amigos de Roel Agustín Bastidas, conductor del Metropolitano que sufrió una descompensación de salud y chocó contra un poste a la altura de la estación Escuela Militar, en el distrito de Chorrillos”, indicaron.

Asimismo, la ATU explicó que personal de la entidad y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú brindaron auxilio al conductor, mientras que las causas de su deceso siguen en investigación. Además, no se reportaron heridos entre los pasajeros que viajaban en el bus.

