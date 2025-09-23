Chosica: tres heridos deja caída de techo de un centro comercial de más de 70 años de antigüedad

Tres personas quedaron tendidos entre escombros tras la caída del techo, de material de vielo razo de tripley, de una parte de un centro comercial de más de 70 años de antigüedad, conocido como ex cine Chosica. El accidente puso en riesgo a los vendedores y compradores que diariamente llegan a este lugar que cuenta con varios puestos.

El personal de Serenazgo llegó a este centro comercial y con las mismas maderas del lugar improvisaron una camilla para trasladar a los tres heridos al Hospital José Agurto Tello, de acuerdo al Comandante de Bomberos de Chosica.

Una señora, testigo de lo ocurrido, señaló que se escuchó un ruido muy fuerte y que los heridos fueron auxiliados. A pesar del inminente peligro, varios comerciantes continuaron vendiendo. Mientras que algunos de los que sí salieron intentaron ingresar para sacar algunas pertenencias.

DEFENSA CIVIL: EL LOCAL NO CONTARÍA CON LICENCIA NI PERMISO

A este lugar comercial de más de 70 años de antigüedad llegó personal de Defensa Civil quienes indicaron que este “no contaría con licencia ni con ningún tipo de permiso”. Ante el accidente se procedió con la clausura de tres locales y señalaron que se tomarán las medidas respectivas.

Varios vendedores enfatizaron que se trata de un centro comercial antiguo y que incluso parte de su estructura está rajada, por lo que en cualquier momento podría colapsar.

