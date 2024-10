Comerciante se quiebra en vivo al contar que fue extorsionada: «No tienes tranquilidad»

Una comerciante del mercado Huamantanga, en Puente Piedra, no pudo evitar quebrarse luego que nuestra reportera Cari Saldaña le consultara sus razones por las que está a favor del paro que se viene desarrollando desde el jueves 10 de octubre.

La mujer manifestó que es necesario la medida para exigir al Estado que tome medidas drásticas para frenar la ola de extorsiones que viven no solo los transportistas, sino también los comerciantes.

“No, no, ayer no trabajamos porque tenemos que apoyar lo que está pasando, lo de las extorsiones nos perjudica a todos, para las motos, los carros, para nosotros; los comerciantes”, expresó en un inicio.

Ante ello, la reportera consultó: “Acá se han vivido casos de extorsión”. A lo que la mujer respondió con la voz entrecortada: “Señorita, lo he vivido”.

Tras unos segundos, la comerciante, aún conmovida, contó que tiempo atrás fue extorsionada por delincuentes que le exigían el pago de 4 mil soles.

“En su momento lo he vivo y es algo horrible. Me pedían plata. Claro (me quiebro) porque recordar es volverlo a vivir, es algo que no tienes tranquilidad, te perturban porque te mandan fotos de tu familia, no tienes tranquilidad”

“No me dijeron dame diario, me pedían un solo monto, es bastante. Me pedían, aproximadamente, cuatro mil soles. Hasta da miedo contestarles. Es una medida necesaria y todos debemos apoyar. No hay tranquilidad hoy por hoy”, añadió.