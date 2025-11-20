Corredor Morado tendrá nueva ruta: conoce la ruta y el precio del pasaje

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dio una buena noticia para los vecinos de la San Juan de Lurigancho, pues habrá una nueva ruta del Corredor Morado que unirá su distrito con el de San Isidro. Si bien ya salen buses desde ese sector, la ATU indica que ahora la conexión se dará desde la estación Bayóvar.

En esta nota de Latina Noticias, conoce cuál será la ruta completa, el número del servicio y sobre todo, el costo del pasaje desde San Juan de Lurigancho hasta San Isidro en un solo viaje.

🚍💜 ¡Atención Bayóvar!

Los vecinos de San Juan de Lurigancho ahora podrán viajar directo a San Isidro gracias al servicio extraordinario SE-09 del corredor Morado. pic.twitter.com/naiT6wEWdk — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 18, 2025

RUTA Y PARADEROS DEL NUEVO SERVICIO DEL CORREDOR MORADO

El nuevo servicio extraordinario del Corredor Morado conectará San Juan de Lurigancho con San Isidro e iniciará desde el paradero Capilla en SJL hasta el paradero de Canaval y Moreyra, en San Isidro. Los paraderos de ida y vuelta son 32 y 34, respectivamente.

– Av. Fernando Wiesse

– Av. Próceres de la Independencia

– Av. 9 de Octubre

– Av. Abancay

– Av. Manco Cápac

– Av. México

– Av. Prolongación Iquitos

– Av. Paseo de la República

El costo del pasaje es de s/2.80 para el público en general, mientras que para los estudiantes será de s/1.40. Asimismo, se aplicarán las tarifas promocionales “Aquisito nomás” para tramos cortos y la integración tarifaria con los demás servicios del corredor Morado, en la avenida Abancay.

