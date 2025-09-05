Costa norte y centro sufrirán descenso de temperaturas, según Senamhi

Atención. La costa norte y centro del Perú tendrá un descenso en la temperatura en los próximos días, pues así lo ha anunciado el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) desde este sábado 6 hasta el viernes 12 de septiembre.

El ente adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) indicó que la baja en las temperaturas va desde Piura hasta Áncash y esto se debe a la baja temperatura superficial del mar frente al litoral peruano y a la intensificación de los vientos del sur, factores que generan mayor cobertura nubosa durante las noches y las madrugadas.

El descenso de las temperaturas se dará principalmente en las noches y primeras horas de la mañana y estará acompañado de niebla, neblina y lloviznas ligeras, lo que incrementará la sensación de frío, sobre todo en las zonas más cercanas al litoral, sin embargo, este escenario también favorecerá la presencia de mayor cobertura nubosa, neblina y llovizna.

El SenaMhi advierte que las temperaturas mínimas serán entre 15 °C y 16 °C en Piura, valores nocturnos entre 12 °C y 15 °C en Lambayeque, mínimas entre 11 °C y 14 °C en La Libertad. Finalmente, en Áncash, las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 15 °C.

