Costa Verde será cerrada este sábado 6 de diciembre: estos son los bloqueos y horarios de cierre

La Costa Verde será cerrada nuevamente por una competencia de los Juegos Bolivarianos 2025, pues este sábado 6 de diciembre es el último cierre de la vía y tendrá ciertos horarios y zonas. En esta nota de Latina Noticias conoce todos los detalles sobre el bloqueo del Circuito de Playas.

Según informa la Municipalidad de Lima (MML), la Costa Verde será cerrada desde este viernes 5 hasta la tarde del sábado 6 de diciembre. Los cierres de la vía se darán en el distrito de Barranco y Chorrillos desde las 11:30 de la noche del viernes hasta la 1 de la tarde del sábado 6.

El tramo comprometido con el cierre abarca bajadas estratégicas a la Costa Verde como Armendáriz. La competencia a realizarse este sábado es la última de los Juegos Bolivarianos y se trata de la competencia de marcha atlética. Se estima que la apertura de la vía es entre 1 y 3 de la tarde.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7