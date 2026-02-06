Cuerpo de adolescente que fue arrastrado por el mar fue hallado en playa Agua Dulce

Después de dos semanas de intensa búsqueda, el cuerpo del menor de 17 años, identificado como Emir Vásquez Huarucho, fue hallado en la playa Agua Dulce, en Chorrillos. El adolescente de nacionalidad venezolana había sido arrastrado por el mar el último sábado 24 de enero en la playa La Chira.

Aproximadamente a las 10 de la mañana de este viernes 6 de febrero, bañistas dieron aviso a la Policía de Salvataje sobre un cuerpo flotando cerca a la orilla. Imágenes captadas por los testigos muestra a los agentes trasladando los restos del menor, el cual fue reconocido por su padre.

Como se recuerda, el adolescente ingresó al mar con sus compañeros tras finalizar su entrenamiento de vóley. Al subir la marea, sus amigos lograron salir, pero él sufrió un calambre muscular y terminó siendo arrastrado por la corriente marina.

